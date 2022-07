MLS – Insigne sbaglia il rigore decisivo per Toronto – VIDEO

In MLS nella notte si è giocata la partita tra New England Revolution e Toronto, Lorenzo Insigne ha sbagliato un rigore. Decisivo l’errore dal dischetto dell’ex giocatore del Napoli che al minuto 81 si è presentato a calciare il penalty che poteva dare i tre punti alla sua formazione. L’attaccante italiano ha incrociato il tiro con il destro, ma ha trovato la risposta del portiere Petrovic. Insomma deludente la prestazione del numero 24 che dopo il bellissimo assist a Bradley di tacco, ha dovuto fare i conti con questo errore.

Il rigore non segnato da Insigne condanna il Toronto al pareggio contro New England Revolution, con la partita che è terminata sullo 0-0. Il club canadese nonostante il grande calciomercato con l’acquisto di Insigne, Criscito e Bernardeschi si ritrova ancora lontano dalla zona play off e non riesce ad ingranare la marcia giusta. Anche se va considerato che i tre italiani sono arrivati solo a campionato in corso. Resta ancora il tempo per recuperare, ma i punti di distacco dalla zona play off sono sei. Ovviamente bisognerà che i giocatori del club canadese invertano immediatamente la tendenza, cominciando a macinare vittorie, puntando anche sulla qualità della rosa che è molto elevata rispetto agli altri club di MLS.