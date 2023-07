Juventini, l’incoerenza fa parte del DNA. Quando dissero: “Non ci serve! Stiamo prendendo uno scarto del Napoli”

Arek Milik è diventato ufficialmente un giocatore della Juventus, ma i tifosi bianconeri non erano entusiasti prima del suo arrivo a Torino.

Il 26 agosto 2022 la Juventus ha ufficializzato l’acquisto del 28enne attaccante polacco, Arkadiusz Milik, che arrivava dall’Olympique Marsiglia in prestito oneroso fino al 30 giugno 2023 con diritto di riscatto fissato a 7 milioni (più altri 2 eventuali legati al raggiungimento di determinati obiettivi).

La seconda volta che il polacco approdava in Serie A dopo che per cinque anni, dal 2016 al gennaio 2021, aveva fatto parte dell’armata azzurra e aveva segnato con la maglia del Napoli ben 48 gol in 122 presenze ufficiali. Poi la scadenza di contratto, il rifiuto di diverse destinazioni con Milik finito fuori rosa all’inizio della stagione 2020-21 per poi trasferirsi a Marsiglia con il quale ha registrato uno score di 30 reti in 52 presenze in tutte le competizioni.

Arek Milik è diventato ad oggi un giocatore ufficiale della Juventus, dopo un’annata in cui è riuscito a farsi apprezzare dai tifosi juventini con le sue 9 reti tra campionato e Champions, ma anche per la capacità di adattamento e per il costante rendimento, registrando 39 presenze in stagione. I tifosi della Juventus già non vedono l’ora di riabbracciarlo e questo sottolinea la totale incoerenza che regna a Torino. Il motivo? Numeri di tutto rispetto quelli fatti registrare da Milik tra Napoli e Marsiglia che però non convincevano assolutamente i tifosi della Juventus che addirittura lo avevano definito uno ‘scarto’. “Non è quello che ci serve, non è così che si cresce”, “Stiamo prendendo uno scarto del Napoli”, “Questo si fa sempre male”, “La Juventus potrebbe puntare a giocatori decisamente migliori”, è il contenuto di alcuni messaggi e post che si trovavano sui social.

Adesso, guarda caso, è scoppiato l’amore.