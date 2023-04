Da Milano i giornalisti attaccano Spalletti: “Sui due rigori negati al Milan non dice nulla?”

Giornalisti milanesi criticano Spalletti per i presunti rigori negati al Milan. Nel mirino le dichiarazioni sull’arbitro Kovacs.

Le parole di Luciano Spalletti riguardo all’arbitraggio nella partita di di Champions contro il Milan non sono state ben accolte dai giornalisti che seguono da vicino iì rossoneri. In particolare, i giornalisti di MilanNews.it hanno attaccato Spalletti per aver liquidato con superficialità due episodi avvenuti nell’area di rigore del Napoli che hanno secondo loro del clamoroso, anche se è stato ampiamente dimostrato che non c’era nulla.

Il primo episodio riguarda un calcio d’angolo battuto da Bennacer su cui Simon Kjaer ha colpito la traversa con un colpo di testa. Durante l’occasione, però, il difensore del Napoli Rrahmani ha atterrato Krunic con una mossa che i giornalisti hanno definito “più da wrestling che da calcio“. Ci domandiamo invece il calcio di Leao alla bandierina che sport poteva essere?

Il secondo episodio riguarda un’azione di Saelemaekers che è entrato in area da destra, ha spostato la palla sul sinistro e ha saltato il centrocampista Lobotka. Nel tentativo di intervenire, però, Lobotka ha incrociato le gambe dell’avversario e lo ha sgambettato.

I giornalisti milanesi hanno criticato Kovacs e la sala VAR per non aver punito questi episodi che, a loro dire, meritavano una maggiore attenzione. Inoltre, hanno ironizzato sulla posizione di Spalletti, che non ha parlato degli arbitri, chiedendosi se sia d’accordo con le loro critiche o meno.

I giornalisti di milannews.it hanno espresso la loro disapprovazione senza però accennare che gli stessi episodi sono stati analizzati da tutti e l’opinione unanime è che l’unica squadra penalizzata dal rumeno Kovacs è stata proprio il Napoli, nessun accenno a Leao e al calcio alla bandierina ne ai mancati gialli per i rossoneri.

Nessun accenno nemmeno per il non fallo di Kim, che ha portato al giallo e alla diffida del giocatore, e allesceneggiate di Theo. Siamo concordi sull’importanza di una maggiore attenzione da parte degli arbitri e della sala VAR per evitare episodi simili contro il Napoli in futuro. La tecnica della destabilizzazione, cari amici di Milano, non funziona, passate oltre.