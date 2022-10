Milan vittoria clamorosa nel recupero con l’Empoli, Corsi: “Una vergogna”

Il Milan riesce a vincere con l’Empoli dopo avere subito il gol del pareggio di Bajramj nel recupero. Touré e Leao portano te punti ai rossoneri.

I rossoneri erano riusciti a passare in vantaggio grazie al gol di Rebic al 79′. Ma in quei quasi venti minuti successivi succede di tutto. Prima pareggia Bajramj al 91′, e tutti erano convinti che la partita fosse già finita ed invece no. Perché al 94′ ci pensa Touré a portare in vantaggio il Milan, ma non è finita lì perché al 97 arriva il gol di Leao per il definitivo 1-3 finale. Ma la partita ha visto anche la vibrante protesta del presidente Corso dell’Empoli, che ha protestato molto sul gol del primo vantaggio del Milan. Secondo Corsi ed anche secondo i tifosi ed il tecnico dei toscani, il fallo laterale da cui nasce il gol era stato battuto almeno dieci metri più avanti. Una cosa che ha fatto arrabbiare molto Corsi che ha detto: “È una vergogna”. Effettivamente dalle immagini si vede che il pallone esce nella metà campo del Milan, ma il fallo laterale viene battuto nella metà campo dell’Empoli circa 10 metri che permettono al Milan di entrare in area di rigore con quella rimessa laterale. Con questa vittoria il Milan risponde al Napoli che ha vinto col Torino e resta in scia agli azzurri ma a tre punti di distanza.