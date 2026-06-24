24 Giugno 2026

Milan: scelte cruciali per nuovo CEO e direttore sportivo in arrivo.

redazione 24 Giugno 2026
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MILANO, ITALIA – 20 MAGGIO: Una vista dettagliata della bandiera d’angolo dell’AC Milan all’interno dello stadio prima della partita di Serie A tra AC Milan e UC Sampdoria allo Stadio Giuseppe Meazza. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Nuovo corso dirigenziale per l’AC Milan

Secondo fonti italiane, l’AC Milan ha finalmente deciso chi sarà il prossimo CEO e il direttore sportivo permanente dopo un mese di incertezze nella struttura dirigenziale. La decisione arriva dopo il recente allontanamento di diverse figure chiave, tra cui il capo allenatore Massimiliano Allegri e il CEO Giorgio Furlani, all’indomani di una stagione deludente.

Il club ha comunicato ufficialmente la sua intenzione di cambiare la dirigenza per affrontare le sfide future con maggiore determinazione. Diversi nomi sono stati accostati al Milan in questi giorni, ma le ultime voci indicano un cambiamento interno piuttosto che l’ingresso di nuovi nomi esterni.

Gerry Cardinale, attuale proprietario del club, assumerà un ruolo più attivo nella gestione della squadra. La sua visione strategica avrà un impatto fondamentale sulle decisioni relative alle trattative di mercato. Il nuovo allenatore, Amorim, parteciperà anche lui alle decisioni di mercato, segnalando un approccio più integrato e collaborativo nei processi decisionali del club.

Leadership interna e nuovi ruoli

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport e altre testate, Massimo Calvelli è in pole position per diventare il nuovo CEO del Milan. Calvelli, che è entrato nel consiglio di amministrazione la scorsa estate, ha alle spalle una solida esperienza come CEO di RedBird Capital e CEO dell’ATP.

In aggiunta, il club intende promuovere Hendrick Almstadt a un ruolo più centrale per quanto riguarda le decisioni di mercato. Si prevede che Almstadt assuma un titolo simile a “responsabile del trading dei calciatori”, piuttosto che il tradizionale ruolo di direttore sportivo. Questa scelta testimonia un cambiamento nella filosofia dirigenziale del club.

Almstadt lavorerà a stretto contatto con Bobby Gardiner, che sarà promosso a direttore dell’intelligence calcistica. Secondo le ultime notizie, il Milan cercherà anche di nominare un nuovo responsabile dell’analisi del reclutamento, una figura cruciale per ottimizzare le operazioni di mercato. Una volta che questo ruolo sarà coperto, le attività relative al calciomercato potranno finalmente prendere il via.

Questo nuovo assetto dirigenziale segna un allontanamento dai ruoli tradizionali che il club ha avuto negli ultimi anni, ponendo un’enfasi maggiore su approcci dinamici e collaborativi tra i vari dipartimenti. L’obiettivo è creare una sinergia più forte tra le varie figure coinvolte nella gestione del club, aumentando così le possibilità di successo sia nel campionato sia nelle competizioni europee.

I fan dell’AC Milan attendono con trepidazione questi cambiamenti, sperando che possano portare a una ripresa delle prestazioni della squadra in campo. La strategia adottata conseguirà alla lunga i risultati attesi?

Con l’imminente apertura della finestra di trasferimento, il clima intorno al club è elettrico. Le scelte che verranno fatte in questo periodo saranno decisive per il futuro immediato della squadra. I supporter sperano che i nuovi dirigenti possano riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Fonti: La Gazzetta dello Sport, Tuttosport, Sky Sport.

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