Coco Gauff: il tennis su erba rimane sempre una sfida per lei.

Coco Gauff sta affrontando una difficile fase di adattamento sul campo in erba, con un’altra sconfitta che si aggiunge a una serie di risultati deludenti. Dopo la sua precoce uscita a Roland Garros, la giovane tennista ha avuto più tempo per prepararsi al passaggio verso i campi in erba.

Questa ulteriore preparazione, però, non ha avuto gli effetti desiderati. Gauff ha perso il suo match d’apertura della stagione sull’erba al Berlin Open, soccombendo in due set contro Paula Badosa. È passato un lungo periodo dal suo ultimo successo nel singolare su questa superficie, avvenuto nel 2024.

Rennae Stubbs, ex numero uno del mondo nel doppio, ha analizzato le difficoltà di Gauff, evidenziando come il suo stile di gioco possa risultare più vulnerabile sui campi in erba.

Le problematiche di Coco Gauff sull’erba

Durante il suo podcast, Stubbs ha approfondito la recente sconfitta di Gauff, sottolineando l’importanza del grip della sua racchetta, in particolare su una superficie veloce come l’erba. Ha notato che il suo secondo servizio è un altro punto debole, che tende a mettersi in evidenza più che sui campi in cemento o terra battuta.

“Il punto cruciale per Coco è che il suo grip della racchetta sarà sempre un problema sull’erba,” ha dichiarato Stubbs. “Utilizzare un grip Western molto estremo su una superficie veloce non è l’ideale,” ha aggiunto, menzionando il rischio di incontrare avversarie come Dayana Yastremska, che Gauff ha già affrontato con risultati negativi a Wimbledon lo scorso anno.

Stubbs ha continuato: “In un match contro giocatrici che colpiscono la palla in modo piatto e potente, come Donna Vekic, avere un grip adeguato è fondamentale. Se non riesci a colpire piatto e forte, devi avere mani molto agili, come nel caso di Iga Swiatek.” L’analista ha sottolineato l’importanza di gestire i colpi e di accelerare il proprio gioco, specialmente in situazioni di scambio ravvicinato.

Coco Gauff al Wimbledon: un percorso da rivedere

A soli 22 anni, Coco Gauff si prepara per la settima apparizione nel main draw di Wimbledon quest’anno. La giovane stella ha fatto il suo debutto nel Grand Slam nel 2019, raggiungendo il quarto turno con una vittoria notevole contro Venus Williams. Da allora, però, non è mai riuscita a superare il quarto turno, con l’erba che risulta essere statisticamente la sua superficie più debole.

Il suo ultimo successo su questa superficie risale al 2024, quando sconfisse Sonay Kartal nel terzo turno di Wimbledon. Da quel momento, i successi su erba sono stati rari, mettendo in evidenza la necessità di un adattamento e di nuove strategie per affrontare le sfide specifiche di questa superficie.

Il main draw di quest’anno inizierà lunedì 29 giugno, e Gauff spera di invertire la rotta e ottenere delle vittorie cruciali. Con un po’ di fiducia iniziale, non ci sono motivi per cui non possa mettere insieme un buon percorso in questo torneo.

Le performance di Gauff stanno attirando l’attenzione degli appassionati di tennis e degli analisti, creando aspettative per la sua prossima apparizione a Wimbledon. La giovane tennista, nonostante le difficoltà, ha già dimostrato di avere un grande potenziale, e le sue capacità di adattamento saranno nuovamente messe alla prova in questo importante evento.

Secondo il parere di Stubbs, ci sono aspetti su cui Gauff può lavorare per migliorare il suo gioco. È essenziale che possa trovare un equilibrio tra potenza e controllo, sfruttando al massimo le sue abilità per garantire un rendimento migliore nell’ambiente competitivo di Wimbledon.

Per ulteriori aggiornamenti sulle performance di Coco Gauff e sui prossimi tornei, ti invitiamo a seguire le fonti ufficiali e le analisi per rimanere aggiornato sulle ultime notizie. Le sfide che Gauff affronterà potrebbero rivelarsi decisive per la sua carriera e il suo sviluppo nel mondo del tennis professionistico.

Fonti: WTA Official Site, Tennis.com.

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