Milan-Juve sfida Scudetto? Zazzaroni punge: “I bianconeri non lottano per il titolo”

L’opinione del giornalista Ivan Zazzaroni sulla sfida della nona giornata di Serie A tra Milan e Juventus, in programma oggi alle 20.45.

Milan-Juventus è una sfida scudetto?

“No”.

Per quali ragioni?

“Senza porsi troppe domande, per il fatto che la Juventus non lotta per lo scudetto. Dovrebbe “crollare” almeno una tra tre squadre”.

Quali?

“Napoli, Milan e Inter dispongono di organici più competitivi della Juventus e possono lottare per lo scudetto. I bianconeri no”.

I neo-acquisti che hanno avuto il migliore impatto sugli ingranaggi di Pioli?

“Scontato citare Pulisic, che non è nemmeno una sorpresa. Quello di cui sarebbe stato capace, lo aveva dimostrato già al Chelsea. Io in estate lo avevo scritto che mi sarei aspettato un impatto di questo tipo. Poi ha assunto anche molta importanza Loftus-Cheek, il quale – sin qui -si era distinto soltanto nella seconda metà della stagione 2018-2019 con il Chelsea di Sarri”.