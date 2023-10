Manfredi snobba il Napoli: “Scudetto? Non ho dubbi sulla prossima vincitrice”

Domenico Manfredi, editore di OCW Sport, analizza le probabili formazioni e svela le sue previsioni per lo Scudetto.

Nel mondo del calcio italiano, l’attesa per il grande scontro tra Milan e Juventus è alle stelle. Domenico Manfredi, noto editore di OCW Sport, ha condiviso le sue opinioni sul match imminente durante un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di 1 Station Radio.

Il focus principale è sulle scelte tattiche di Stefano Pioli, allenatore del Milan, che dovrà affrontare la sfida senza alcuni giocatori chiave. Manfredi ha sottolineato: “Ci sono gli infortuni di Sportiello e Loftus-Cheek, nonché l’assenza di Maignan. Saranno sostituiti da Mirante, anche se correvano voci su Nava, e Musah al posto del centrocampista inglese. In difesa ci saranno Calabria, Thiaw, Tomori e Florenzi al posto di Theo. Il centrocampo sarà composto da Reijnders, Pobega e lo stesso Musah. In attacco Leao e Pulisic al fianco di Giroud.”

Analizzando anche la Juventus di Allegri, Manfredi ha evidenziato: “Il centrocampo della Juve, per le vicende delle ultime settimane, ha perso Fagioli. In queste partite, però, si ha sempre paura dell’ex. Locatelli potrebbe esibirsi in una prestazione overperformante. Musah può ben contrastare la fisicità dei bianconeri.”

Quando gli è stato chiesto di fare una previsione sul vincitore dello scudetto, Manfredi ha dichiarato con convinzione: “Ciò detto, sono convinto che la Juventus vincerà questo campionato. La gara contro i rossoneri sarà una sfida che, con le unghie e con i denti, gli uomini di Allegri porteranno a casa, acquisendo in tal modo consapevolezza”.