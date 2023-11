Fiorentina battuta dal Milan, i tifosi del Napoli: “Sono forti solo contro di noi”

Il Milan ha battuto di misura la Fiorentina: i tifosi del Napoli si sono scatenati sul web con messaggi di frustrazione e ironia.

Nel match serale della tredicesima giornata della Serie A, il Milan ha superato la Fiorentina con una vittoria di misura (1-0), riconquistando la vittoria che mancava dal sette ottobre. La decisione è giunta da un rigore trasformato da Hernandez, mentre il portiere francese si è dimostrato impeccabile nel parare ogni tentativo avversario. Da sottolineare la presenza in campo dell’attaccante quindicenne, Camarda, il più giovane di sempre.

Nonostante la vittoria, la Fiorentina sembra ancora soffrire per una lacuna evidente: la mancanza di un vero bomber. Gli attaccanti faticano a segnare, e ciò è emerso anche nella seconda metà del gioco, dove i viola avrebbero forse meritato qualcosa in più. Una situazione che pone in risalto la difficoltà della squadra di Vincenzo Italiano sotto questo aspetto.

Particolarmente significativi sono i commenti dei tifosi napoletani sul web, esprimendo la loro frustrazione e ironia. “Abbiamo resuscitato i morti, avete visto questa Fiorentina?”; “Ma la Fiorentina non doveva vincere lo scudetto? Sono forti solo contro di noi”; “Dopo Napoli hanno quasi solo perso”; “E questa sarebbe la grande Fiorentina?”, sono solo alcuni degli accesi messaggi che si possono leggere online, riflettendo la delusione dei sostenitori azzurri di fronte alle prestazioni altalenanti della squadra toscana.