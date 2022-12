Bellinazzo: “Messi imbarazzato per la tunica araba. Maradona unico contro il sistema di potere”

Bellinazzo ritiene che Messi era imbarazzato per la tunica araba e Maradona era l’unico contro questo sistema di potere

Tante polemiche si sono generate in seguito al post di Marco Bellinazzo. Ieri il giornalista de Il Sole 24 Ore aveva criticato l’avvenimento tanto chiacchierato della premiazione con Lionel Messi invitato ad indossare il ‘bisht’, tunica araba, così come richiesto dal Sultano del Qatar e da Gianni Infantino: “Le nuove guerre del calcio si combattono anche così, comprando anche il momento della celebrazione più significativa. Maradona avrebbe mai accettato di coprire i colori dell’Argentina? Io non credo…”

Per Bellinazzo Maradona non avrebbe mai coperto i colori dell’Argentina

Il post, pubblicato sui suoi canali social, ha fatto molto discutere, così Bellinazzo ha poi spiegato ulteriormente il senso delle sue parole: “Il mio non voleva essere un giudizio sferzante su Messi, peraltro visibilmente imbarazzato, ma su un sistema di potere che si concede il lusso di non rispettare neppure un momento sportivo assoluto, come la premiazione della Coppa del mondo, per ostentare la sua pervicacia”.

Bellinazzo ha poi proseguito: “C’era tempo e modo per omaggiare Leo Messi anche in pubblico. Diego Armando Maradona ha commesso errori enormi fuori dal campo, ma con il suo calcio ha combattuto proprio il sistema di potere che si sta accaparrando lo sport globale. A modo suo, ma è stato l’unico a farlo e ha pagato anche per questo”, ha concluso il noto giornalista e scrittore, esperto di economia ed aspetti finanziari nel mondo dello sport.