Meret tra i migliori portieri della Serie A, Kim ai livelli di Koulibaly

Kim e Meret in primo piano nel Napoli, difensore e portiere sono tra i migliori interpreti in Serie A nel proprio ruolo.

Ci sono giocatori che si prendono la scena più spesso, come Kvaratskhelia, Osimhen, Lobotka, Anguissa ecc. Altri che lavorano più nell’ombra ma che sono altrettanto importanti. Perché nel Napoli di Spalletti non c’è un vero e proprio fuoriclasse, ma la macchina gira a meraviglia perché chiunque gioca vuole dare il massimo per la maglia e l’obiettivo finale.

Il gruppo è il segreto del Napoli, lo ha ribadito anche Osimhen in una recente intervista in cui ha esaltato pure Spalletti per l’organizzazione che dà alla squadra partenopea, sul terreno di gioco e durante gli allenamenti.

In questo gruppo così unito emerge anche chi magari si prende meno copertine, come ad esempio Meret che da portiere con le valigie viene definito oggi da Gazzetta dello Sport come uno dei migliori interpreti del suo ruolo insieme con Vicario dell’Empoli. “Kim ha fatto dimenticare, o quasi, Koulibaly. Di Lorenzo, da capitano, ha compiuto un salto di personalità. A sinistra l’alternanza Mario Rui-Olivera ha fatto bene a entrambi” sottolinea il quotidiano sportivo. In questo modo si esalta il collettivo azzurro che sta facendo una stagione favolosa.