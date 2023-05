Il rinforzo a centrocampo può arrivare direttamente dalla Scozia: individuato il profilo perfetto

Nuovo nome sul radar del Napoli per la prossima finestra di mercato: Nicolas Raskin dei Glasgow Rangers può arrivare all’ombra del Vesuvio.

Il Napoli sta già pianificando la prossima stagione e una delle priorità è trovare rinforzi per il centrocampo. Tra le varie opzioni prese in considerazione, emerge il nome di Nicolas Raskin, secondo indiscrezioni provenienti direttamente dalla Scozia.

Dopo aver mostrato tutto il suo talento con lo Standard Liegi in patria, il 22enne mediano belga è approdato ai Glasgow Rangers a gennaio per una cifra di circa 2 milioni di euro, come riportato dal Daily Record. Oltre al Napoli, altre squadre come il Barcellona, il Leeds e il Marsiglia sarebbero interessate al giocatore, secondo quanto riferito dai media scozzesi.

Raskin è un centrocampista abbastanza completo, dotato di buone capacità fisiche, in grado di giocare sia come centrocampista centrale che come mezz’ala. La sua giovane età e il costo relativamente contenuto lo rendono un profilo interessante per il Napoli e altre squadre in cerca di rinforzi in quella zona del campo.