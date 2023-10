Mercato Napoli, ADL pronto ad accogliere in rosa due talenti

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, avrebbe messo nel mirino per il mercato estivo Lazar Samardzic e Tommaso Baldanzi.

CALCIO NAPOLI. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è al lavoro per pianificare una grande mossa durante il prossimo mercato estivo. Non una, ma ben due stelle potrebbero presto brillare nell’undici di mister Rudi Garcia. Il primo obiettivo è un centrocampista offensivo in grado di muoversi agilmente dietro le punte, un vero e proprio jolly in campo. Questo giocatore dovrebbe incarnare le qualità del moderno calcio, versatile e adattabile a diverse posizioni, proprio come richiesto dal tecnico.

Questa ricerca è alimentata anche dalle incertezze legate alla situazione contrattuale di Piotr Zielinski, il cui futuro è ancora incerto dopo la controversia estiva che lo aveva legato all’Arabia Saudita. Uno dei nomi in cima alla lista è Lazar Samardzic, già vicino alla maglia azzurra quando Giuntoli era alla guida dell’area sportiva del club.

L’altro nome che circola è quello di Tommaso Baldanzi, talento dell’Empoli. Il Napoli ha messo gli occhi su di lui, seguendo da vicino le sue prestazioni grazie al proprio scouting. La concorrenza per Baldanzi è agguerrita, ma se il Napoli riuscirà a superare quella dell’Udinese, il centrocampista potrebbe presto vestire la maglia azzurra.

Il prossimo mercato estivo si preannuncia dunque ricco di sorprese per i tifosi partenopei. La squadra di De Laurentiis è pronta a investire pesantemente per rinforzare la rosa e cercare la gloria nella prossima stagione calcistica.