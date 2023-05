Il consiglio di Esposito a De Laurentiis sul colpo di mercato che potrebbe sorprendere il Napoli

Il giornalista Paolo Esposito, si è soffermato sul Napoli suggerendo un nuovo colpo di mercato a De Laurentiis.

Durante la trasmissione sportiva “Il Ring del Pallone”, trasmessa in diretta sul canale Twitch de “Il Pallone Gonfiato” e condotta dall’esperto di mercato Rudy Galetti, il noto giornalista Paolo Esposito ha svelato un’indiscrezione sorprendente riguardante il Napoli e il presidente Aurelio De Laurentiis.

Il conduttore di Area di Rigore, Paolo Esposito. ha inizialmente smentito le voci riguardanti una possibile riduzione delle ambizioni del Napoli dopo la conquista dello scudetto.

“Chi mette in giro queste voci è perché gli dà fastidio che gli azzurri abbiano vinto e dominato il campionato. Il Napoli ha una squadra giovane con un fuoriclasse come Kvaratskhelia che vincerà il pallone d’oro tra qualche anno. Kim ha la clausola rescissoria ma se decide di rimanere a Napoli lo farà. Però se lo United gliene offre il triplo dello stipendio, De Laurentiis non può fare nulla.

Esposito ha poi continuato: “Osimhen ha altri due anni di contratto, Kvara quattro. Ma ripeto il Napoli non ha problemi economici e i debiti delle altre big italiane. De Laurentiis è ambizioso e si può permettere di non vendere nessuno. Mi ha detto che vuole diventare il presidente più vincente della storia del Napoli e superare Ferlaino”.

ESPOSITO A DE LAURENTIIS: IL COLPO DI MERCATO CHE POTREBBE SORPRENDERE

Paolo Esposito ha poi lanciato un ‘suggerimento’ riguardante un possibile colpo di mercato che potrebbe sorprendere anche lo stesso De Laurentiis. Nel Napoli c’è bisogno di un vice Lobotka vista anche l’età dello slovacco e a sostituirlo, come sostiene Paolo Esposito, potrebbe essere Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo classe 1997, arrivato ad ottobre 2020 dal Marsiglia.

“Anzi gli ho consigliato di comprare un vice Lobotka che è stato il miglior regista in Europa quest’anno. Il nome che ho fatto è quello di Maxime Lopez del Sassuolo che è giovane e come caratteristiche assomiglia molto allo slovacco”.

D’altronde ricordiamo che proprio Maxime Lopez, in una recente intervista ai canali DAZN, aveva sostenuto di ispirarsi proprio a Stanislav Lobotka.: “Ispirazioni? Direi Lobotka, che è simile a me anche fisicamente ma ci sono tanti altri giocatori forti, come Modric, da guardare”.