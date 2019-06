De Laurentiis vuole anche James Rodriguez. Mendes mette pressione con le voci sull’inserimento dell’Atletico, intanto il Napoli ha chiuso l’operazione Manolas.







Sono ore calde per il mercato del Napoli, De Laurentiis alla radio ufficiale ha dribblato le questioni Manolas e James Rodriguez: «Stiamo giocando su più tavoli».

Priorità alla difesa, Giuntoli è tornato a Montecarlo, con Raiola si stanno anche definendo gli ultimi dettagli contrattuali per il trasferimento di Manolas al Napoli.

Lunedi potrebbero esserci le visite mediche e gli annunci.

MENDES E L’ ATLETICO IN PRESSING SU JAMES RODRIGUEZ

James Rodriguez ha terminato la Coppa America, scrive il corriere del Mezzogiorno, i contatti con il Napoli spingono verso la fase decisiva. E’ stato lo stesso talento colombiano a dettare i tempi:

“Ho ancora 20 giorni per pensarci, dipende dal Real Madrid”

Jorge Mendes mette pressione a De Laurentiis, le indiscrezioni sull’Atletico Madrid sembrano avere questo scopo. I presidenti Cerezo e Florentino Perez ne hanno discusso durante la trattativa per Marcos Llorente ma l’idea non è mai stata approfondita.







Il Napoli ha il sì di James Rodriguez da più di un mese, l’ingaggio è di 6,5 milioni di euro, il Decreto Crescita rappresenta un aiuto per questa trattativa. La formula su cui potrebbe andare in porto l’affare è il prestito oneroso a 10 milioni di euro con diritto di riscatto fissato intorno ai 30 milioni, si valutano le condizioni che potrebbero trasformare il diritto in obbligo.

Se James, come pare, vorrà vestire l’azzurro, ci riuscirà. E Napoli avrà la sua stella sudamericana.