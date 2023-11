Mazzarri felicissimo, ma resta (per ora) con i piedi per terra: “Prima di festeggiare, vinciamo”

Il pizzaiolo che ha scherzato con Mazzarri, Cristian, ha raccontato l’incontro con il nuovo tecnico del Napoli nella pizzeria di Pozzuoli.

Il neo-allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, ha scelto la celebre pizzeria “Ammaccamm” a Pozzuoli per la sua prima pizza nella nuova veste. Optando per una classica margherita, Mazzarri è tornato nel luogo che aveva già frequentato circa dieci anni fa durante la sua prima esperienza con la squadra azzurra. In compagnia di Gianluca Grava ed Edoardo De Laurentiis, Mazzarri ha abbracciato l’atmosfera familiare e ha condiviso sorrisi, compiendo addirittura il gesto dell’orologio con uno dei pizzaioli, e suscitando l’apprezzamento di tutti.

Un momento che è stato ulteriormente evidenziato dalle parole di Cristian, il pizzaiolo che ha scherzato con Mazzarri. In una dichiarazione rilasciata durante il programma radiofonico “Radio Goal” su Kiss Kiss, Cristian ha descritto Mazzarri come un “simpaticone” e una persona estremamente gentile. Ha inoltre condiviso una frase significativa pronunciata dall’allenatore durante il loro incontro: “Non festeggiamo ora, vinciamo prima.” Ecco il racconto del ragazzo:

“Mazzarri è un simpaticone, una persona davvero molto gentile. Il tecnico mi ha anche colpito per una frase che ha pronunciato. L’allenatore ha affermato: ‘Non festeggiamo ora, vinciamo prima’. Walter ha fatto capire che bisogna prima recuperare il terreno perduto e poi si penserà a festeggiare”.

Con queste parole, Mazzarri ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sulla vittoria prima di pensare a festeggiamenti anticipati, dimostrando la sua determinazione nel recuperare il terreno perduto.