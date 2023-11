Motivazione e grinta: Il discorso di Mazzarri alla squadra azzurra a Castel Volturno

Il neo allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, a Castel Volturno ha tenuto un discorso motivazionale in vista della sfida con l’Atalanta.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nella giornata di ieri, il tecnico Walter Mazzarri ha colto l’opportunità del rientro della maggior parte dei giocatori chiave per tenere un discorso motivazionale alla squadra azzurra presso il centro sportivo di Castel Volturno. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport di oggi, mancava solo Zambo Anguissa, l’ultimo nazionale a rientrare a disposizione del Napoli.

“All’appello adesso manca solo Anguissa. Zambo sarà l’ultimo dei nazionali a tornare a disposizione del Napoli, ma ieri Mazzarri ne ha approfittato per tenere a rapporto la squadra – per la prima volta quasi al completo – a Castel Volturno”.

Il mister si è presentato deciso e grintoso durante la riunione con il gruppo nel chiuso dello spogliatoio. L’allenatore ha cercato di trasmettere la sua grinta per la nuova esperienza sulla panchina azzurra, cercando anche di toccare le corde dei campioni d’Italia, prima di inculcare il suo credo. Il discorso, breve ma intenso, ha preparato il terreno per la successiva sessione di allenamento sul campo.

La preparazione continua oggi a Castel Volturno, con la squadra che si trasferirà a Bergamo domani pomeriggio in vista del prossimo impegno. Il primo esame stagionale si avvicina, e Mazzarri sembra determinato a infondere la giusta mentalità nel suo team.