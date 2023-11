(VIDEO) Mazzarri, spirito scherzoso e ottimismo contagioso: due battute hanno fatto esplodere di risate la sala di Castel Volturno

Non è mancata l’ironia nella prima conferenza stampa pre Atalanta-Napoli del neo allenatore azzurro, Walter Mazzarri.

Nella sua attesissima prima conferenza stampa come allenatore del Napoli, Walter Mazzarri ha sorpreso tutti con il suo spirito scherzoso e il suo ottimismo contagioso.

Il tecnico, inizialmente emozionato, si è disteso nel corso dell’incontro, regalando due battute che hanno fatto esplodere di risate la sala stampa di Castel Volturno. La prima ha riguardato il suo cambio di atteggiamento: “Sono famoso per lamentarmi, ma ora c’è un nuovo Mazzarri, non mi lamento più! Sono stato bene, ho dormito per 12 ore al giorno.”

Successivamente, rispondendo a una domanda sulle etichette di “allenatore bollito”, Mazzarri ha scherzato: “Se il bollito è buono, lo mangio anch’io (ride, ndr).” Un momento che ha scatenato una pioggia di risate tra i giornalisti, i quali hanno apprezzato l’approccio scanzonato del mister.

Mazzarri, visibilmente in ottima forma e determinato, ha manifestato il suo entusiasmo per questa seconda avventura al Napoli, esprimendo la volontà di lasciare il segno e di rilanciare con forza la squadra azzurra. Un inizio promettente e divertente che ha conquistato sia i tifosi che la stampa. Di seguito il video: