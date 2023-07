Massimo Mauro colpito da un infarto. L’ex Sky operato d’urgenza

L’ex calciatore e ora opinionista Massimo Mauro è stato ricoverato d’urgenza a seguito di un infarto mentre era in vacanza a Catanzaro. Dopo un’angioplastica, Mauro è stabile.

L’ex centrocampista di Napoli e Juventus, Massimo Mauro, ha subito un infarto mentre giocava a padel a Catanzaro, durante le sue vacanze. Inizialmente, il malore era stato scambiato per un’indigestione, ma la situazione si è rivelata ben più grave.

Trasporto d’Urgenza e Intervento

Il 61enne Mauro, ora noto opinionista sportivo per Sky Sport e La Repubblica, è stato immediatamente trasportato all’ospedale di Catanzaro. Qui è stato sottoposto a un intervento d’urgenza: un’angioplastica per aprire le arterie ostruite.

Stato Stabile e Recupero

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Mauro, sebbene ancora ricoverato, non è più in pericolo di vita. L’ex calciatore ha riferito alla Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport onlus, di cui è presidente, che il personale ospedaliero è stato “bravissimo” e lo sta seguendo con grande cura. Questa notizia arriva come un sollievo per i tanti fan e amici di Mauro nel mondo del calcio.

Questo incidente sottolinea l’importanza di essere sempre allerta ai sintomi di un infarto, anche durante le attività ricreative. La prontezza di intervento è stata fondamentale per garantire a Massimo Mauro la possibilità di un recupero completo. Adesso tutti i pensieri vanno a lui, con la speranza di un pronto ristabilimento.