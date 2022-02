Marolda: “Napoli ti è andata bene, sono imbarazzato”

Francesco Marolda commenta Napoli-Barcellona. gli azzurri hanno perso 2-4 al Maradona, subendo per tutto il match. Quella di Spalletti è apparsa una squadra in totale difficoltà, sotto tutti i punti di vista: mentale, fisica e tattica. Gli uomini di Xavi avevano sempre almeno un uomo in più, cosa che fa scattare critiche feroci si Luciano Spalletti.

Marolda a Canale Otto ha detto: “Sono veramente in imbarazzo. Sicuramente il Barcellona è di un altro pianeta, ma così si semplifica il problema. La squadra di Spalletti non ha preparato bene la partita, erano sempre in difficoltà a centrocampo con cinque uomini del Barça contro due del Napoli“.

Una sconfitta spiegata da Spalletti a fine partita, così come Mertens e Politano. Ma alla fine è stata una vera e propria disfatta per il Napoli, come dice anche Marolda: “Il centrocampo azzurro era inesistente. Non si riusciva mai a contenere gli avversari. I movimenti di Jordi Alba e Aubameyang hanno messo sempre in difficoltà la squadra di Spalletti. Possiamo dire che alla fine il Napoli è stato anche fortunato, perché poteva prendere almeno altri tre gol“. Ora gli azzurri hanno il dovere di reagire, già contro la Lazio. Si gioca domenica sera, conoscendo già il risultato di Milan e Inter.