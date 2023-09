Marolda: “Juan Jesus mi ha ricordato l’inizio di stagione di Kim”

Francesco Marolda, noto giornalista campano, ha sollevato un acceso dibattito paragonando il difensore Juan Jesus all’ex Napoli, Kim.

Durante la trasmissione televisiva “Giochiamo d’Anticipo” su Televomero, il giornalista campano Francesco Marolda ha fatto una dichiarazione sorprendente che ha immediatamente catturato l’attenzione degli altri opinionisti in studio. Ha confrontato Kim con Juan Jesus, scatenando una serie di reazioni tra i presenti.

Il confronto tra Kim e Juan Jesus

Kim, nella stagione precedente, aveva dimostrato di essere uno dei migliori calciatori del mondo, guadagnandosi un posto di rilievo nel calcio globale. Tuttavia, come spesso accade nel mondo del calcio, non mancano opinioni contrastanti su di lui. Francesco Marolda è noto per essere uno dei critici di Kim, e durante la trasmissione televisiva ha espresso apertamente il suo punto di vista: “Juan Jesus, che in area di rigore lascia l’avversario, mi ha ricordato l’inizio di stagione di Kim.”

Le parole di Marolda hanno immediatamente generato una vivace discussione nello studio televisivo. Massimo D’Alessandro, uno degli opinionisti presenti, ha preso posizione, sottolineando alcune occasioni in cui Juan Jesus aveva commesso errori difensivi. In particolare, ha ricordato il match di ritorno di Champions con il Milan, in cui l’attaccante Giroud era stato lasciato incredibilmente solo in area di rigore:

“Non è la prima volta che Juan Jesus incappa in certi errori. In occasione del match di ritorno di Champions con il Milan lasciò incredibilmente solo l’attaccante Giroud”.