Mario Rui, l’agente: “Uno dei più forti sul palleggio, con Insigne è spettacolare”

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui parla del suo assistito a Rado Punto Nuovo dopo l’ottima prestazione del Napoli con la Lazio. Una prestazione di squadra da incorniciare, con Mario Rui che oramai è titolare inamovibile e che dà sempre il suo contributo sulla fascia mancina. “Mario Rui mi ha emozionato ieri. Con l’Inter è andato così come con la Lazio. Mario Rui è diventato dal punto di vista del palleggio uno dei più forti del campionato”. Poi lo stesso Giuffredi ha aggiunto: “La partita di ieri ti fa pensare che possa lottare per lo scudetto. Hanno dato un segnale importantissimo: guardate la catena di sinistra con Insigne e Mario Rui è spettacolare“.

Tema centrale in questi giorni quello delle plusvalenze che vede coinvolta la Juventus. Anche Giuffredi parla di pulizia nel calcio: “Sono stato vittima di un’indagine ancora in corso, se non fossi stato di Napoli non sarebbe neanche partita. Tutto viene preso in considerazione pensando alle cose più cattive, alla camorra e quanto altro perché si parla di Napoli. Non si ripulirà mai il mondo del calcio, stanno andando a fondo su Mario Giuffredi ma non su tutto il mondo del calcio. Ci ho messo la faccia perché non ho nulla da nascondere. I miei comportamenti dal punto di vista professionale sono stati ineccepibili: gli altri la faccia non ce la metteranno mai. Il calcio ha varie situazioni da andare a verificare, mica solo le plusvalenze. Hanno la voglia di farlo? Non lo so. Sono pronto ad andare davanti a qualsiasi magistrato“.