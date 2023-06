Marianella: “Galtier al Napoli, bella scelta”

Christophe Galtier può essere il nuovo allenatore del Napoli al posto di Luciano Spalletti, l’ex tecnico del PSG piace ad Aurelio de Laurentiis.

Sul nuovo allenatore del Napoli è intervenuto anche Massimo Marianella, giornalista di Sky che ha detto: “Credo che Christophe Galtier per il Napoli possa rappresentare un’ottima scelta. De Laurentiis farebbe sicuramente un grande colpo, a me l’ex allenatore del Psg piace molto”.

Poi Marianella ha aggiunto: “Parliamo di un tecnico che ha fatto sempre bene, compreso il PSG nell’ultima stagione, poi si è un po’ incartato nelle pieghe di spogliatoio, ma sono cose che possono capitare. E’ uno che ha belle idee, ha anche la grinta giusta e il polso necessario per tener testa ad un ambiente difficile come Napoli. Forse anche allo stesso De Laurentiis, che non ha una gestione presidente-allenatore molto facile. Ripeto, a me piacerebbe“.