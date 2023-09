Marfella lascia il Napoli e passa alla Casertana: “Sono pronto. Sono cresciuto tanto con la maglia azzurra”

Il portiere azzurro, Davide Marfella, lascia il Napoli a titolo definitivo per unirsi alla Casertana FC: il comunicato.

Il terzo portiere del Napoli, Davide Marfella, ha deciso di abbracciare una nuova avventura calcistica, ma questa volta non si allontanerà troppo da casa. Il giovane estremo difensore napoletano ha ufficialmente detto addio al club azzurro e si è trasferito in modo definitivo alla Casertana FC. Il comunicato ufficiale recita: “La Casertana FC – si legge nella nota – annuncia di essersi assicurata a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Davide Marfella. Il portiere classe 1999 è cresciuto nel settore giovanile del Napoli e lo scorso anno ha fatto parte del gruppo che ha conquistato lo scudetto, ricoprendo il ruolo di terzo alle spalle di Meret e Gollini. Percorso importante anche lontano dalla maglia azzurra, con l’esordio tra i grandi nella stagione 2017/18 in D con la Vis Pesaro. Fondamentale il passaggio al Bari con la cui maglia è stato protagonista del ritorno in C restando in Puglia fino al 2021. Nelle ultime due stagioni è tornato a vestire la maglia azzurra collezionando una presenza in A”.

Lo stesso Marfella ha condiviso le sue emozioni riguardo al trasferimento alla Casertana: “Arrivo in una piazza importante, con una società ambiziosa e un progetto serio. La squadra allestita parla da sola. Quindi è stato facile dire di sì e scegliere di ripartire di qui. Ho già maturato esperienze importanti come quelle di Bari. Negli ultimi due anni poi con la maglia azzurra sono cresciuto tanto lavorando con portieri del calibro di Meret, Ospina e Sirigu”, ha detto.

Davide Marfella si prepara dunque a un nuovo capitolo nella sua carriera calcistica, mantenendo salde le sue radici in Campania e affrontando con determinazione questa nuova sfida con la Casertana FC.