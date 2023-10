“Maradona il più forte della storia?”, per tutti tranne che per l’ex bianconero Marchisio

Acceso dibattito tra ex giocatori della Juventus sul più forte della storia: Maradona il nome più ‘diffuso’, ma non per Marchisio.

Nel corso di un recente evento dedicato alla storia bianconera, diversi ex calciatori della Juventus sono stati chiamati a rispondere a una domanda fondamentale: chi è il calciatore più forte nella storia del calcio? Le risposte variano, ma un nome sembra emergere con forza: Diego Armando Maradona.

Fabrizio Ravanelli è stato categorico nella sua risposta: “Il più forte giocatore della storia? Maradona.” Anche Andrea Barzagli ha condiviso la stessa opinione, sottolineando il talento straordinario dell’argentino, ex stella del Napoli.

Tuttavia, non tutti sono stati d’accordo con questa affermazione. Claudio Marchisio, per esempio, ha puntato su Pelè, sottolineando l’incredibile eredità lasciata dal leggendario attaccante brasiliano.

Mark Iuliano ha indicato tre nomi di spicco nella sua lista dei più grandi: “Cristiano Ronaldo, Messi e Maradona.” Mentre Marco Storari ha sottolineato l’incredibile abilità di Ronaldo il Fenomeno, Massimo Carrera ha scelto Pelè come il migliore di tutti i tempi.

La domanda è stata anche posta a Ciro Ferrara, l’ex difensore del Napoli e grande amico di Maradona. Con un sorriso sul volto, Ferrara ha risposto: “Il numero 10, il più forte di tutti, Diego!” Questa dichiarazione riflette non solo il rispetto per il talento di Maradona ma anche il legame speciale tra i due, che hanno condiviso numerosi trionfi indossando la maglia azzurra.