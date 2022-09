Manolas va allo Sharjah, ora è ufficiale

Foto Spada/LaPresse 17 Febbraio 2022 - Bergamo , Italia Sport, Calcio Atalanta vs Olympiacos - Europa League 2021/2022 Nella foto : manolas (Olympiacos ) Photo Spada/LaPresse February 17 , 2022 - Bergamo ,Italy Sport, Soccer Atalanta vs Olympiacos - Europa League 2021/2022 In the photo : manolas (Olympiacos )