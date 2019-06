Manolas-Napoli accordo. Contratto di cinque anni a 3,5milioni

Manolas-Napoli cè lì’accordo. De Laurentiis si porta avanti nella trattativa con la Roma. Quinquennale, da 3,5 milioni netti.







Manolas Napoli c’è l’accordo, il greco sarebbe stato già in città per cercare la nuova casa. De Laurentiis guadagna una posizione di forza nella trattativa con la Roma che però non ha intenzione di limare la clausola da 36 milioni e inserire Diawara nell’operazione. Al difensore un contratto fino al 2024 da 3 milioni e mezzo a stagione: Ancelotti lo aspetta. Carlo lo ha scelto come erede di Albiol. Nasce una coppia super con Koulibaly.

ACCORDO MANOLAS-NAPOLI

Kostas Manolas ha raggiunto l’accordo con il Napoli. Il procuratore ha accettato l’offerta azzurra. Il difensore, scrive il Corriere dello sport, sarebbe stato avvistato a Napoli, accompagnato da un amico fidatissimo per andare a scorgere due o tre posticini in cui prendere casa.

La scelta è fatta, dopo continue sollecitazioni, e Giuntoli e Petrachi hanno provveduto a lanciare questa trattativa che poi va a sbattere sempre sullo scoglio della clausola, trentasei milioni di euro, senza riduzioni, né inserendoci dentro contropartite tecniche, delle quali poi si potrebbe parlare. Il Napoli si è portato avanti, con l’agente Mino Raiola, un quinquennale, da tre milioni e mezzo netti a scalare, sul quale c’è stata una stretta di mano, con tanto di penna sul tavolo.

LA ROMA VUOLE 36 MILIONI

A Pallotta non sono piaciute le parole di De Laurentiis, e lo ha fatto sapere pubblicamente. La Roma per cedere Manolas al Napoli pretende i 36 milioni della clausola. De Laurentiis si è portato avanti con il lavoro blindando il difensore giallorosso ma non basta.







DIAWARA INTERESSA AI GIALLOROSSI

A Trigoria fanno sapere che Diawara potrebbe interessare ma solo dopo aver ricevuto il pagamento della clausola per il difensore greco.

Diawara, che per la Roma vale dai 12 ai 15 milioni di euro e per il Napoli non meno di 20. Sono punti di vista, ovvio. Mentre Manolas non ha assolutamente dubbi sul Napoli.