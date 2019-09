Manolas dopo la sfida col Brescia: “Dobbiamo segnare di più”

Intervista di Kostas Manolas che a Radio Kiss Kiss Italia ha parlato dopo la vittoria del Napoli con il Brescia. Il difensore greco chiede maggiore cattiveria sotto porta, per evitare di soffrire come accaduto nella gara con gli uomini di Corini.

Gol Manolas

“Sono contento di aver fatto gol” ha detto Manolas che vuole chiudere prima le partite come chiesto anche Mertens: “La partita diventa complicata quando non si riesce a fare il terzo gol e poi si subisce la rete del 2-1. Anche con il Cagliari avevamo prodotto tanto gioco ma poi abbiamo perso”. Il difensore aggiunge: “In ogni caso era importante portare a casa i tre punti e ci siamo riusciti, ma negli ultimi trenta minuti siamo stati poco tranquilli. Il problema è che non siamo cattivi sotto porta, crediamo tante palle gol ma poi segniamo meno di quello che produciamo”.

Infortunio Manolas

Il difensore greco è uscito dal campo per infortunio, ma il Napoli ha già rilasciato un report sulle sue condizioni e quelle di Maksimovic. Per Manolas è solo affaticamento e quindi potrebbe essere regolarmente in campo durante la prossima sfida di Champions con il Genk.