Mandarini: “Se Gasperini schiera questa formazione prende cinque gol dal Napoli”

Fabio Mandarini ha parlato di Atalanta-Napoli, sfida di sabato 5 novembre, lo ha fatto ai microfoni di Televomero.

Una trasferta delicata quella degli uomini in azzurro che dovranno andare a difendere il primo posto, che non è attaccabile direttamente dalle immediate inseguitrici. Ma la trasferta di Bergamo per molti versi assomiglia a quella di Liverpool, come ha detto anche Spalletti oggi in conferenza stampa.

Bisognerà fare massima attenzione e mettere grande fisicità in campo per contrastare gli uomini di Gasperini che stanno facendo un ottimo campionato e sono al secondo posto in classifica, con cinque punti di svantaggio rispetto al Napoli. La squadra di Gasperini resta temibile, anche perché ha rinforzato la fase difensiva, ma resta molto concreta in attacco.

Mandarini ha commentato proprio la probabile formazione dell’Atalanta che potrebbe giocare con: “Musso in porta, in difesa toccherà a Toloi, Demiral e Djimsiti. A centrocampo Hateboer, Pasalic, Koopmeiners, Soppy. Ederson giocherà dietro Zapata e Lookman“.

Secondo il giornalista campano se “Gasperini schiera questa formazione prende cinque gol dal Napoli. In mezzo Pasalic praticamente non fa la fase difensiva. Non credo che possa giocare in quella posizione per contrastare gli uomini di Luciano Spalletti“. Difficilmente Gasperini decide di snaturare le sue squadre, ecco perché è possibile che cercherà di giocarsi la gara a viso aperto, anche contro il Napoli.