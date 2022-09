Italia, il ct Mancini: “Ecco le condizioni di Politano. Milan-Napoli bella partita”

Roberto Mancini ha svolto la conferenza stampa della Nazionale per parlare delle convocazioni in vista degli impegni di Nations League. L’Italia scenderà in campo contro Inghilterra (23 settembre a Milano) e Ungheria (26 settembre a Budapest). Matteo Politano è nella lista dei convocati ieri è uscito anzitempo a causa di un infortunio. Il commissario tecnico ha fatto luce sulle condizioni dell’ex calciatore, tra gli altri, di Inter e Sassuolo: “Matteo Politano sta abbastanza bene”. Il calciatore del Napoli prenderà di conseguenza parte ai prossimi impegni della Nazionale: un bel sospiro di sollievo anche per Luciano Spalletti.

Sulla condizione degli altri calciatori Mancini afferma: “Spinazzola mi ha chiamato e mi ha detto che non si sente benissimo, ha bisogno di lavorare due settimane e l’ho lasciato a casa. Gli altri li ho lasciati a casa perché sono due partite, non volevo chiamarne tantissim1. Di bravi ne sono rimasti a casa diversi, ma ho pensato fosse giusto così visto che tante gare le stanno giocando. Verratti non ce la fa, ha preso un colpo. Tonali credo non sia un grande problema, Pellegrini lo valutiamo tra oggi e domani mentre Politano sta abbastanza bene. Milan-Napoli? Bella partita. E’ vero, ritmo da calcio inglese ma la Serie A necessita che tutte le partite abbiano un’altra intensità“.