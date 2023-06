KISS KISS- Panchina Napoli: la pista estera perde terreno, spunta un nuovo clamoroso nome ‘casalingo’

Secondo le fonti ufficiali del club azzurro, prende sempre più forma l’ipotesi Roberto Mancini per la panchina del Napoli.

Luciano Spalletti dirà addio al Napoli subito dopo l’ultima di campionato con la Sampdoria che si terrà il 4 giugno alle ore 18.30 allo stadio Diego Armando Maradona. Il Napoli si trova dunque nella necessità di sostituire il tecnico del Napoli sulla panchina, anche con una certa tempestività. Stando alle informazioni giunte in redazione da Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, sembra che la possibilità di una scelta estera stia perdendo terreno. Al contrario, si rafforza l’idea che il nuovo allenatore possa arrivare dal campionato italiano.

PANCHINA NAPOLI: ROBERTO MANCINI COME CLAMOROSA IPOTESI PER IL DOPO SPALLETTI

Sono diversi i nomi che circolano tra le preferenze del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Tra questi, si fa il nome di Italiano, così come di Thiago Motta del Bologna. Ma nelle ultime ore è spuntata un’opzione davvero clamorosa. Secondo le informazioni provenienti dalla fonte ufficiale del club azzurro, il presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe impegnato in trattative per portare sulla panchina del Napoli l’attuale commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini. Questo profilo piace molto al patron e potrebbe rappresentare una scelta sorprendente per proseguire il lavoro del mister di Certaldo.

La successione di Spalletti non sarà facile, poiché è necessario trovare un allenatore in grado di mantenere l’andamento vincente tracciato dal tecnico toscano, evitando grandi cambiamenti.