Maldini: “Milan stagione da 8 se…”. Pioli: “Abbiamo battuto Napoli e Tottenham”

Paolo Maldini e Stefano Pioli hanno parlato al termine di Inter-Milan sfida di Champions League che ha decretato l’eliminazione dei rossoneri.

Paolo Maldini ai microfoni di Mediaset è rammaricato per la sconfitta con l’Inter e dice: “C’è grande rammarico ed è innegabile, ma non dobbiamo dimenticare che abbiamo ancora l’obiettivo del quarto posto da raggiungere. Se lo facciamo la stagione del Milan merita otto in pagella. Noi non abbiamo le forze per competere in campionato e Champions League, questo lo abbiamo sempre detto”.

Anche Pioli si dice nettamente rammaricato per la sconfitta ma poi aggiunge: “Questo non toglie il grande percorso che abbiamo fatto, eliminando squadre forti come il Tottenham ed il Napoli “.