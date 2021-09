Maggio: “La verità sullo scudetto perso in albergo. Insigne era furioso. Reina ci disse una cosa”

Christian Maggio, ricorda lo scudetto perso a Firenze e commenta la vittoria del Napoli contro la Juventus. L’ex terzino del Napoli ai microfoni di Radio kiss kliss Napoli ricorda quanto avvenuto nel 2018 dopo aver battuto la Juventus per 1-0.

MAGGIO PARLA DELLO SCUDETTO PERSO DAL NAPOLI A FIRENZE

“Vittoria a Torino contro la Juventus e sconfitta a Firenze? Inconsapevolmente avevamo fatto la bocca allo Scudetto, il gol di Koulibaly ci aveva fatto sperare. Poi sappiamo tutti come è andata a finire… La serata di Firenze? Quella serata ci diede qualcosa in più. Eravamo una decina a vedere Inter-Juventus. Ti viene rammarico dopo una partita del genere, poi la reazione è un discorso del singolo. Io ero più sereno, mentre Lorenzo Insigne era più arrabbiato e deluso. Reina ci disse di non guardarla la partita, è stata una serata un po’ movimentata, tutti pensavamo di vedere l’espulsione a Pjanic“.

LA VITTORIA CONTRO LA JUVE

Christian Maggio nel corso del suo intervento ha parlato della vittoria del Napoli sulla Juventus di Allegri: “Quando si vince contro la Juventus c’è sempre entusiasmo, non è la partita dell’anno ma poco ci manca. Si vive una settimana bellissima, dà stimolo e fa piacere. Ti permette di preparare la gara di giovedì con più serenità. Al Napoli nel primo tempo è mancata la continuità, ma nel secondo tempo ha cambiato marcia e non ha mai mollato, portando a casa una partita importante”.

