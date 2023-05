REPUBBLICA: “Napoli, idea Luis Enrique. De Laurentiis valuta 5 nomi”

Per il Napoli spunta il nome di Luis Enrique, potrebbe sostituire Spalletti. De Laurentiis ha cinque nomi in mente.

Notizie Napoli calcio. Sembra che l’era di Luciano Spalletti al Napoli stia per finire. Nonostante l’anno di contratto ancora in essere, i rapporti tra il tecnico campione d’Italia e il presidente De Laurentiis sembrano irrimediabilmente compromessi. Si mormora che i due stiano considerando di separarsi, nonostante l’anno di contratto ancora in essere.

L’edizione online di Repubblica ha rivelato i cinque profili che De Laurentiis sta valutando per la panchina del Napoli. Tra questi, Luis Enrique e Julian Nagelsmann spiccano per la loro esperienza internazionale. Entrambi attualmente non sono legati ad alcuna squadra, il che li rende candidati interessanti per la panchina partenopea.

Luis Enrique, ex allenatore della Spagna e del Barcellona, è un possibile candidato per il Napoli.

Julian Nagelsmann, dal canto suo, è uno dei tecnici più promettenti nel panorama internazionale. La sua ultima esperienza è stata alla guida del Bayern Monaco.

Tra i nomi italiani, spuntano quelli di Gian Piero Gasperini, Thiago Motta e Vincenzo Italiano. Nonostante Gasperini possa non essere particolarmente gradito alla tifoseria napoletana, Motta e Italiano rappresentano due prospettive interessanti per il futuro del club.

Sergio Conceiçao, ex allenatore del Porto, è un altro nome che emerge. Il portoghese ha già scritto pagine importanti della sua carriera da allenatore e potrebbe essere tentato dalla chiamata di una grande squadra europea.

Infine, c’è Rafa Benitez, un vecchio conoscente del Napoli. Nonostante il passare del tempo, il rapporto tra lui e De Laurentiis non si è mai spento, e il presidente potrebbe considerarlo un valido candidato o, almeno, una fonte di consigli.

Sullo sfondo, ci sono anche profili come quello di Raffaele Palladino, un giovane allenatore che si è affermato con il Monza. Tuttavia, al momento, il suo profilo sembra essere il meno probabile tra i candidati.

Il Napoli si prepara, quindi, a un’importante fase di transizione. Con il titolo di campione d’Italia e un posto di rilievo nella prossima Champions League 2023-24, il club è pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua storia.