Lucas Tousart – Napoli: offerta imminente per l’Hertha Berlino

Il Napoli accelera per Lucas Tousart, offerta pronta per l’Hertha Berlino, consolidando così il legame con l’allenatore Garcia.

Calciomercato Napoli. Il Napoli sta intensificando i propri sforzi per acquisire Lucas Tousart, il centrocampista francese di 26 anni e ex giocatore di Rudi Garcia al Lione. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il club partenopeo sta considerando l’opzione di acquistare il giocatore dall’Hertha Berlin, retrocesso di recente, anziché stipulare un prestito. Questo segnerebbe un cambiamento significativo nelle trattative in corso, che precedentemente includevano anche Diego Demme.

La trattativa per Tousart, noto per il suo gol segnato alla Juventus in Champions League, sta procedendo in maniera positiva. Garcia, l’allenatore del Napoli, ha approvato l’acquisto del giocatore e, durante una conferenza stampa a Dimaro, non ha evitato di parlare della possibile acquisizione, facendo intendere che il Napoli stia lavorando duramente per chiudere l’affare.

Mentre il futuro di Demme con il Napoli rimane incerto, il giocatore tedesco continua ad essere una figura d’interesse per l’Hertha Berlin. Nonostante ciò, il Napoli, come riportato da L’Equipe, sta procedendo indipendentemente, intensificando le trattative con l’Hertha Berlin per cercare di chiudere l’operazione quanto prima possibile.

L’acquisto di Tousart sarebbe un grande regalo per Garcia, che ha avuto un ottimo rapporto con il giocatore durante il loro periodo congiunto al Lione. Il possibile trasferimento dal Lione al Napoli rappresenta un’occasione eccitante sia per il giocatore che per il club, e potrebbe segnare l’inizio di una nuova era di successo per il Napoli.