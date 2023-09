Lozano già in volo verso l’Olanda? Clamoroso sui social: “Monitorata la rotta dell’aereo su cui viaggia il messicano” – FOTO

Il calciatore del Napoli, Hirving Lozano, sarebbe partito alla volta dell’Olanda per tornare alla corte del PSV Eindhoven.

Come accaduto recentemente per il trasferimento di Romelu Lukaku alla Roma, anche in Olanda giornalisti e tifosi stanno monitorando con attenzione la rotta di un aereo partito questa mattina alle 7:45 che potrebbe portare Hirving Lozano in Olanda per la sua nuova avventura con il PSV Eindhoven.

Secondo quanto riportano i media messicani e olandesi, l’aereo sarebbe partito con destinazione Eindhoven e a bordo ci sarebbe proprio l’attaccante messicano, pronto a fare ritorno al PSV dopo l’esperienza in Italia con la maglia del Napoli.

La trattativa tra il club olandese e il Napoli per riportare “El Chucky” in Eredivisie sarebbe in dirittura d’arrivo, con le parti che avrebbero trovato l’accordo sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Mentre i tifosi del PSV attendono con trepidazione conferme ufficiali, sui social network hanno iniziato a circolare screenshot di siti di tracking di voli con la rotta di un jet privato partito stamattina e diretto proprio verso l’aeroporto di Eindhoven.

Een privé jet van Napels naar Eindhoven. Die vliegen bijna nooit. Lets go zou Fabrizio zeggen. Ijs en weder dienende zou @RikElfrink zeggen. Ik zeg. Huts. #psv #lozano pic.twitter.com/i3sJam4Ptg — Mark Versteden (@markversteden) September 1, 2023

Sarà davvero quello l’aereo che ospita Hirving Lozano? Per averne conferma non resta che aspettare comunicazioni ufficiali da parte dei due club, ma l’entusiasmo dei sostenitori del PSV lascia intendere che l’operazione sia ormai conclusa.