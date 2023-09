Lozano e l’incubo di Milik: ingaggio ridotto per evitare la fine del polacco

Hirving Lozano vicino al trasferimento dal Napoli al PSV Eindhoven: il messicano poteva fare la stessa fine di Milik.

Il calciatore messicano Hirving Lozano è vicino al trasferimento dal Napoli al PSV Eindhoven, squadra olandese in cui ha già militato dal 2017 al 2019. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, la trattativa sta procedendo più lentamente del previsto ma nella giornata di ieri sono stati registrati dei significativi passi in avanti.

Il PSV avrebbe offerto 14 milioni di euro più 2 di bonus per il cartellino di Lozano. Ora le due società sono al lavoro per definire tutti i dettagli dell’operazione in vista della chiusura.

Ma la novità emersa nelle ultime ore è che Lozano avrebbe accettato di ridursi lo stipendio per agevolare la cessione. Il messicano vuole evitare di fare la fine di Arkadiusz Milik, che al Napoli era finito ai margini della rosa prima di essere ceduto all’Olympique Marsiglia a gennaio 2021.

La partenza di Lozano è quindi sempre più probabile. Il ritorno al PSV può rilanciare la carriera del 27enne, che in Olanda ha vissuto una parentesi molto positiva segnando 46 gol in 79 partite tra il 2017 e il 2019. Il Napoli è pronto a lasciarlo partire per monetizzare ed evitare una cessione a parametro zero la prossima estate, quando il contratto del messicano scadrà.