Lozano: “In Champions vogliamo il primo posto. Squadra unita, sui nuovi acquisti…

Hirving Lozano dichiara che il Napoli vuole il primo posto nel girone di Champions League e che la squadra è unita

Hirving Lozano vuole il primo posto nel girone di Champions League e conferma la grande unità di tutto il gruppo. L’attaccante messicano ha rilasciato tali dichiarazioni nel salottino di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro: “Grande Napoli in Champions League? L’obiettivo è il primo posto nel girone, siamo un grande gruppo, abbiamo disputato grandi partite. Grazie a Dio ci siamo qualificati con due giornate di anticipo, ma adesso l’obiettivo è la testa del girone. Stiamo bene, ci sentiamo benissimo, vogliamo proseguire così. Sono arrivati giocatori importanti, altri giovani, che si sono subito inseriti benissimo nel gruppo. Dove possiamo arrivare non posso dirlo adesso, noi giochiamo sempre partita per partita. Spalletti parla di gruppo fantastico? Lui è un grande allenatore, conosce molto bene il calcio. Il mister è una grande persona, ha creato un gruppo importantissimo, ha formato un grande gruppo. Se l’ambiente è sano è tutto merito suo, siamo una squadra molto unita”.

Quali insidie presenta Napoli-Bologna? “Il mister prepara le partite sempre nel modo migliore, dobbiamo pensare partita dopo partita. Sicuramente l’allenatore ci darà una grande mano. Le squadre in Serie A sono tutte insidiose, ma non posso dire come finirà, quello che posso dire è che daremo sempre il massimo per fare il meglio”.

Spalletti tratta tutti nello stesso modo per il Chucky: “Diamo tutti il massimo, siamo un gruppo molto unito, andiamo tutti alla ricerca del gol, alla ricerca della vittoria. Avremo tutti le nostre possibilità”.

Hai fatto richiesta per essere rigorista? “Decide il mister chi deve calciarli, chi lo ha fatto finora li ha calciati nel modo migliore. Arriverà anche il mio turno e mi farò trovare sicuramente pronto”.

Lozano si sta preparando per il Mondiale in Qatar

Sei pronto per il Mondiale in Qatar? “La prima partita la giocheremo contro la Polonia, sarà meraviglioso incontrare subito un mio compagno di squadra come Zielinski. Cholito al Mondiale? Lo spero per lui, sarebbe molto bello ritrovare anche lui. Sarà importante per me giocare questa competizione”.

Secondo te chi ha iniziato meglio tra i nuovi arrivi? “Tutti devo dire, fanno tutti un grande lavoro e sono importanti per il gruppo e la squadra. Mi hanno fatto una grande impressione, si sono inseriti nel migliore dei modi, non ho un preferito”.

Sei felice della tua esperienza in maglia azzurra, con il quarto anno a Napoli? “Spero che i tifosi ci seguano sempre, sono molto importanti per noi. Forza Napoli sempre”.