Ricordate? “Vorrei giocare in un club più grande”: Lozano sei stato accontentato

“Vorrei giocare in un club più grande”: Lozano disse queste parole un anno e mezzo fa: pare propria che sia stato accontentato dal Napoli

17 novembre 2021. Fecero abbastanza rumore le parole di Hirving Lozano ai microfoni di TV Azteca Deportes, emittente televisiva messicana. Dopo una partita del Messico per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar. L’attaccante del Napoli indispettì i tifosi partenopei con dichiarazioni che gli hanno generato non pochi fischi appena tornò all’ombra del Vesuvio: “Credo di giocare in un club molto competitivo, con compagni molto validi, sono cresciuto molto sotto quest’aspetto. La verità è che mi piacerebbe andare a giocare in un altro club più grande“.

“Mi considero un calciatore molto competitivo, con obiettivi chiari. Sento di essere a un buon livello e mi piacerebbe fare questo nuovo passo. Andiamo, però, step by step, ora devo migliorare il più possibile a livello personale e calcistico e spero che, se dio vuole, possa accadere“.

Un anno fa le parole di Lozano indignarono i tifosi: il club più grande è il Napoli

Immediate le reazioni sui social dei tifosi partenopei che si sono dimostrati indignati dalle parole del messicano che, in quel caso, aveva forse sottovalutato la squadra azzurra. Un anno e mezzo dopo tutto è cambiato, con Hirving Lozano che è stato accontentato. Ma non nel senso che tutti presupponevano, cioè con la cessione. Il messicano ex PSV è rimasto in Campania e si è ritrovato in un Napoli impressionante, che sta dominando in Serie A e fa passi da gigante in Champions League. “Un club più grande”? Chucky sei stato accontentato. È il Napoli.