Ravanelli: “Lotta Scudetto? Napoli e Milan lotteranno fino alla fine”

L’ex attaccante, Fabrizio Ravanelli, si è soffermato sul ruolo del Napoli nell’attuale campionato e sulla sfida Juventus-Inter.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com, l’ex attaccante della Juventus, Fabrizio Ravanelli, ha espresso la sua convinzione che il Napoli giocherà un ruolo da protagonista nella corsa al titolo di campione d’Italia di quest’anno.

Attualmente, Juventus e Inter appaiono come le principali contendenti per lo scudetto, grazie alla loro continuità di risultati. Tuttavia, secondo Ravanelli, sia il Milan che il Napoli hanno ancora la possibilità di emergere come protagoniste in questa stagione. L’ex attaccante sottolinea che non si può escludere nessuna squadra così presto, specialmente considerando la sfida del Milan nel mantenere la posizione in Champions League.

“Io mi aspetto un ritorno sia del Milan che del Napoli. Non posso pensare a due squadre che abdicano al campionato così presto. Anche perché il Milan rischia di andare fuori dalla Champions e sarebbe un fallimento: uscire dalla corsa scudetto già a dicembre o gennaio sarebbe qualcosa di molto duro da gestire. Credo che entrambe lotteranno fino alla fine”.

Su Juventus-Inter: “Onestamente quella nerazzurra è stata ed è l’unica squadra a cui non sono riuscito a fare gol e sotto un certo punto di vista è anche un ricordo amaro. E questo mi dispiace un po’, però sono partite che è sempre bello giocare, quelle che ogni giocatore vorrebbe disputare. A livello personale l’Inter è stata un po’ una mia bestia nera: stona, un po’ dispiace, ma pazienza. Oggi l’Inter è la squadra da battere in Serie A”.