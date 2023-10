CorrSport – Un tecnico Spagnolo si è offerto al Napoli: Ecco chi è

Julen Lopetegui, ex allenatore del Real Madrid e del Wolverhampton, si è offerto per guidare il Napoli.

CALCIO NAPOLI. Mentre Antonio Conte rimane la prima scelta di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli, un altro nome interessante è emerso nel panorama degli allenatori disponibili. Si tratta di Julen Lopetegui, un tecnico spagnolo con un curriculum notevole.

Secondo quanto riporta il corriere dello Sport: “La panchina degli azzurri è molto ambita. Infatti, si è proposto un allenatore spagnolo dal curriculum pesante. Si tratta di Julen Lopetegui”.

Lopetegui, nato nel 1996 e ex portiere, ha allenato il Wolverhampton in Premier League, portando la squadra al 13° posto nella classifica finale. Prima di questa esperienza, aveva guidato il Siviglia per tre anni e mezzo. Tuttavia, la sua permanenza sulla panchina del Real Madrid nel 2018 è stata breve, durando solo quattro mesi dopo la partenza di Zinedine Zidane. Le cose non sono andate come previsto per lui nella capitale spagnola.

Oltre a queste esperienze, Lopetegui ha anche allenato la nazionale spagnola e diverse selezioni Under. Ha maturato altre esperienze professionali con il Porto e il Rayo Vallecano.

In sintesi, mentre Antonio Conte rimane la scelta preferita per la panchina del Napoli, l’offerta di Julen Lopetegui aggiunge un ulteriore elemento di interesse nella ricerca di un nuovo allenatore per la squadra azzurra. Con un profilo internazionale e una varietà di esperienze, Lopetegui potrebbe essere una scelta intrigante se Conte dovesse decidere di non accettare l’offerta di De Laurentiis.