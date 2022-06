L’offerta di Chelsea e PSG a Koulibaly fa tremare il Napoli: è impareggiabile

Kalidou Koulibaly via da Napoli è una ipotesi che diventa sempre più probabile, ma mano che passano i giorni. Il giocatore ha chiesto chiarezza alla società, non andrà mai allo scontro, ma nemmeno vuole restare in bilico. Per questo chiede al club di fargli sapere quale sarà il suo destino. Ma il caos rinnovi di contratto al Napoli è già in atto da tempo e districare la matassa non sarà affatto semplice. Ci sono una serie di nodi che stanno venendo tutti al pettine e che rischiano di rallentare pesantemente il calciomercato del club di Aurelio De Laurentiis. Uno di questi è senza dubbio Koulibaly che ha offerte da Chelsea e PSG, secondo quanto riferisce Gazzetta, ma è ancora legato da un anno di contratto con il Napoli. Il rinnovo con il club azzurro a 4 milioni di euro netti con bonus è pura utopia, quindi bisognerà trovare una soluzione.

Psg e Chelsea: le cifre dell’offerta a Koulibaly

Una delle soluzioni è quella di far restare Koulibaly per poi perderlo inevitabilmente a parametro zero alla fine della prossima stagione. In questo modo, però, il Napoli andrebbe a depauperare un patrimonio e rinuncerebbe ad iscrivere una plusvalenza a bilancio, l’ennesima visto che il club ha perso già giocatori come Insigne e rischia di perdere a zero anche Mertens e Ospina. La seconda soluzione è quella di vendere Koulibaly a Cheslea o Psg che fanno un’offerta da circa 10 milioni di euro di ingaggio al giocatore, lo scrive Gazzetta dello Sport. Una cifra a cui il Napoli non potrà mai arrivare. Secondo Sky la strada di Koulibaly è segnata: andrà via da Napoli. A questo punto De Laurentiis potrebbe abbassare le proprie pretese economiche per favorire la cessione, oppure si dovrà rassegnare a perdere uno dei più forti difensori al mondo, ma a parametro zero.