Fedele: “Lobotka era un abituale frequentatore di salumerie e venditori di mozzarelle”

Enrico Fedele rivela che Lobotka era un abituale frequentatore di salumerie e venditori di mozzarelle

Enrico Fedele ripesca dal passato le vecchie abitudini di Stanislav Lobotka che ha iniziato la sua esperienza a Napoli abbastanza sovrappeso. Ai microfoni di Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live – Forza Napoli sempre”, l’opinionista dichiara: “Il Mondiale di Amrabat lo rende un buon vice di Lobotka? E’ un po’ diverso. Meglio di Demme? Sì, sicuramente. Lobotka è un giocatore che ha quel passettino in più: un passettino che non aveva e che ha acquistato con Spalletti” ha affermato l’ex dirigente sportivo e procuratore che, per anni, ha rappresentato Fabio e Paolo Cannavaro, insieme a suo figlio Gaetano, tutt’ora agente di calciatori.

Enrico Fedele ritiene che Amrabat sia più simile a Jorginho rispetto a Lobotka

Fedele ha poi proseguito: “Prima lo slovacco era un abituale frequentatore di note salumerie e venditori di mozzarelle, di latterie. Ora, invece, ha messo la testa a posto. Ha la qualità del passo in più, ma pure il difetto di trattenere troppo la palla per il ruolo che ha”.

“Amrabat ha qualità tecniche inferiori, però fa la transizione immediatamente, non aspetta il dribbling o il passettino in più: la rispedisce subito, come faceva Jorginho“.