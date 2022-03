Lobotka in campo con il Milan? Spalletti ha preso una decisione

Stanislav Lobotka è diventato un uomo chiave per il Napoli di Spalletti. Lo slovacco è stato fermo per infortunio e la sua assenza si è fatta sentire nelle sfide con Cagliari e Barcellona. Da uomo del mistero a perno del centrocampo, è chiaro che con Lobotka in campo il Napoli cambia totalmente faccia. Lo ha ammesso anche Spalletti che il centrocampista ha la capacità di condurre il gioco, di trattenere palla o di velocizzare, uscendo anche da situazioni complicate. Tecnica e mentalità che permettono alla squadra di fare un determinato tipo di gioco. In vista della sfida Napoli-Milan la presenza di Lobotka è fondamentale, per questo le sue condizioni vengono monitorate costantemente.

Napoli-Milan: gioca Lobotka

Lobotka ha ripreso confidenza con il campo durante Lazio-Napoli, entrato al minuto 81 al posto di Demme. In quei pochi minuti la presenza dello slovacco si è subito fatta sentire, proprio per le sue capacità di amministrare il gioco e dare fluidità alla manovra partenopea. Ora Lobokta è pronto a tornare titolare in Napoli-Milan, sfida scudetto che si gioca il 6 marzo allo stadio Diego Armando Maradona.

Il Mattino scrive che se Lobotka sarà al 100% allora lo slovacco giocherà contro i rossoneri, prendendo il posto di Demme. Intanto tra i convocati potrebbe esserci anche Anguissa che ha una speranza di ritorna proprio per la sfida con il Milan. “Aspetta domani la Tac che dovrà dire a che punto è la guarigione muscolare. Ma se non dovesse essere pronto per domenica, lo sarà per la trasferta di Verona” scrive Il Mattino.

Si allungano invece i tempi di recupero di Lozano, il Napoli non vuole forzare la mano e lasciare che il messicano recuperi senza fretta. Intanto Spalletti ha dato due giorni di riposo alla squadra, per ricaricarsi psicologiacmente e fisicamente per la sfida con il Milan.