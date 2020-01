Lobotka: “Napoli un passo avanti, darò il massimo per un posto da titolare”

Parla Stanislav Lobotka, prime parole del nuovo acquisto del Napoli. Il centrocampista ha firmato oggi il contratto con la società di Aurelio De Laurentiis.

Stanislav Lobotka è un nuovo calciatore del Napoli, ecco le sue prime parole rilasciate alla Federcalcio slovacca.

Per me è veramente una bella emozione giocare in questo club, in una città che vive per il calcio, passione che per Napoli è come se fosse una religione. La società mi ha voluto fortemente, nonostante la trattativa con il Celta Vigo non sia stata facile. Sapevo che mi volevano fortemente, questa voce mi è arrivata alla fine del 2019 Serie A? Mi sono trasferito al Napoli per andare in un club superiore, per me è sicuramente un passo avanti.

Lobotka al Napoli con lo sponsor di Marek Hamsik

A Napoli Marek Hamsik è considerato un dio, è molto apprezzato anche in tutta Italia. Venire a giocare in club dove ha militato Marek per me è un onore, penso che grazie a lui qui avrò un buon impatto. Io e Hamsik ci siamo scritti, mi ha dato alcune informazioni sul club.

Parla Lobotka: ecco gli obiettivi del centrocampista

Il mio obiettivo in questo momento è quello di mettermi a disposizione dell’allenatore e di conquistare un posto nella formazione titolare. So che non sarà facile perché qui ci sono tanti calciatori importanti, dovrò lavorare duro per meritarmi il posto. Credo che sarà divertente farlo, una cosa che mi è mancata a Vigo. Sono molto motivato e darò il meglio di me sul campo da gioco e di allenamento.

In Italia il nuovo centrocampista del Napoli troverà Milan Skriniar all’Inter