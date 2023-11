Lo Monaco attacca ADL: “Presuntuoso chi agisce pensando di sapere tutto, ma non sa nulla”

Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco si è soffermato sul momento del Napoli scagliandosi contro il patron azzurro, Aurelio De Laurentis.

Nell’arena del calcio italiano, Pietro Lo Monaco, noto dirigente sportivo, non ha risparmiato critiche nei confronti del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. In un’intervista esclusiva a TvPlay, Lo Monaco ha accusato De Laurentiis di presunzione e di destabilizzare l’ambiente calcistico con le sue azioni e dichiarazioni.

Lo Monaco ha dichiarato: “Micheli e Mantovani sono professionisti validi, ma stravolgere tutto è eccessivo. Chi è presuntuoso agisce pensando di sapere tutto, ma in realtà non sa nulla. De Laurentiis parla di moduli e tattiche, ma sembra dire tutto e il contrario di tutto. Fa credere che senza di lui il Napoli non possa andare avanti. Questo approccio non è valido. Non si può valutare 40-50 allenatori per il casting: è arrivato qualcuno che non ha nulla a che fare con Spalletti e Sarri”.

Il dirigente sportivo ha continuato le sue critiche, sottolineando che secondo lui, il Napoli avrebbe dovuto mantenere viva la fame dei giocatori, ma De Laurentiis ha creato un clima di instabilità, dando agli atleti un alibi per le loro prestazioni altalenanti: “Per lui, c’è sempre qualcuno da incolpare. Ha destabilizzato l’ambiente, fornendo un alibi ai calciatori”.

Riferendosi alla situazione attuale del Napoli, Lo Monaco ha osservato: “Nell’ultimo campionato, il Napoli aveva un gioco di alto livello e aveva tutte le carte in regola per continuare a vincere. Tuttavia, sono stati licenziati il tecnico, il direttore sportivo, il preparatore e il miglior difensore. C’è qualcosa che non va. Analizzando la situazione, si capisce che De Laurentiis è l’unico decisionista, tutto è nelle sue mani. Applausi per la gestione economica, ma il calcio è un mondo diverso”.