Napoli-Verona le formazioni

NAPOLI (4-2-3-1) : Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahamani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso.

Napoli-Verona: secondo tempo

69′ GOL! Napoli-HELLAS VERONA 1-1! Rete di Faraoni. Lancio dalle retrovie gialloblu di Gunter per l’inserimento alle spalle della difesa azzurra di Faraoni. Il capitano gialloblu, sfruttando il mal posizionamento di Hjsay, penetra in area e calcia trovando la rete del pari. Il pallone bacia il palo alla destra di Meret ed entra in rete.

60′ GOL! NAPOLI-Hellas Verona 1-0! Rete di Rrhamani. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla destra, la palla giunge a Rrhamani al centro dell’area che calcia potentemente trovando l’angolino basso alla destra di Pandur.

54′ AMMONITO Udogie. Fallo a centrocampo ai danni di Osimhen.

50′ Percussione centrale di Kalinic che premia l’nserimento in area sulla sinistra di Dimarco. Il difensore ex Inter conclude rasoterra chiamando Meret al grande intervento.

49′ Cross dalla fascia sinistra sul secondo palo di Zaccagni. Meret esce in presa alta anticipando Kalinic.

46′ Inizia il secondo tempo di NAPOLI-HELLAS VERONA: 0-0. Riprende la partita.

Napoli-Verona: Primo tempo

47′ FINISCE IL PRIMO TEMPO

45′ L’arbitro concede due minuti di recupero.

44′ Zaccagni si inserisce in area sulla sinistra e mette palla in mezzo per Kalinic. Il centravanti gialloblu viene fermato da Di Lorenzo prima di poter battere Meret.

42′ Lozano, ben servito in area sulla destra da Fabian Ruiz, si accentra e calcia sul primo palo. L’esterno offensivo del Napoli non riesce ad inquadrare la porta.

41′ Esce l’infortunato Dawidowicz entra Udogie. Prima sostituzione per l’Hellas Verona.

40′ Problema muscolare per Dawidowicz. Il centrocampista polacco si accascia a terra in attesa dell’intervento dello staff medico.

35′ Percussione centrale di Dimarco che scambia palla con Ilic e calcia dal limite dell’area. Il tiro debole del difensore gialloblu termina lentamente sul fondo.

33′ Tiro a giro di Insigne dal limite dell’area. Il capitano azzurro sfiora il palo alla destra di Pandur.

32′ AMMONITO Ilic. Fallo a centrocampo ai danni di Fabian Ruiz.

30′ Calcio d’angolo dalla sinistra sul primo palo di Insigne. La difesa gialloblu libera facilmente i propri sedici metri.

28′ Ennesimo traversone di Zaccagni dalla sinistra. Il trequartista scaligero non riesce a servire l’accorrente Faraoni sul secondo palo.

27′ Zaccagni si spinge sul fondo a sinistra e prova il cross. Meret, in traiettoria, anticipa Kalinic al centro dell’area.

24′ Traversone dalla fascia sinistra di Insigne. Il trequartista partenopeo sbaglia completamente la misura del passaggio spedendo la palla sul fondo.

23′ Faraoni lancia Kalinic sulla fascia destra. Manolas riesce ad anticipare l’attaccante croato ospite.

20′ AMMONITO Lozano. Entrata in ritardo ai danni di Ilic.

19′ In questi primi minuti di gara, il Napoli sta faticando ad aumentare il ritmo della propria manovra offensiva. I gialloblu si difendono attentamente.

15′ Calcio d’angolo dalla sinistra sul secondo palo di Dimarco. Rrhamani svetta liberando l’area di rigore.

13′ Cross dalla fascia destra di Lozano per il colpo di testa al centro dell’area di Osimhen. Il centravanti azzurro, disturbato da Gunter, manda il pallone oltre la traversa.

12′ Lozano serve l’accorrente Insigne al limite dell’area. Il capitano dei partenopei calcia potentemente ben distante dalla porta difesa da Pandur.

10′ Azione insistita sulla sinistra dell’Hellas Verona. Gli scaligeri non riescono a penetrare in area avversaria.

8′ Manolas prova il lancio in profondità per Osimhen. Il giocatore messicano non riesce a controllare il pallone che finisce sul fondo.

6′ Giropalla del Napoli. Gli azzurri continuano a manovrare la palla nella metà campo avversaria.

4′ Il Napoli effettua un pressing alto nei confronti degli scaligeri. I partenopei vogliono recuperare velocemente palla e ripartire verso la porta difesa da Pandur.

2′ Bessa verticalizza per Zaccagni in area di rigore. Il trequartista gialloblu conclude ma in chiara posizione di fuorigioco.

1′ Inizia il primo tempo di NAPOLI-HELLAS VERONA. Dirige la gara l’arbitro Daniele Chiffi della sezione AIA di Padova.

Napoli-Verona formazioni ufficiali. Gennaro Gattuso sceglie Bakayoko e Lozano titolari confermando le indiscrezioni della vigilia. Il tecnico azzurro è alla sua ultima esperienza sulla panchina azzurra, ma ha una voglia matta di conquistare la Champions League. Il tecnico del Napoli conferma Meret in porta, mentre il collega scaligero punta su Panduri e deve fare a meno di Barak. Il Napoli non ha particolari problemi di formazione, anche se non punterà su Maksimovic e Koulibaly.

Napoli-Verona: canale tv e streaming

La sfida tra Napoli e Verona sarà visibile in diretta tv su Sky e in particolare sul canale Sky Sport Serie A e sul numero 252 del satellite.

Diretta streaming del match disponibile per gli abbonati Sky grazie all’applicazione di Sky Go, scaricabile su dispositivi come pc, smartphone e tablet. Oppure è possibile vedere la partita su NOW, acquistando uno dei pacchetti messi a disposizione.