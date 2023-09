LIVE Lecce-Napoli: 0-2 ASSIST DI kVRA E OSIMHEN INSACCA, CHE GIOCATA!!!

Live Lecce Napoli 7a giornata di Serie A: gli azzurri di Garcia sfidano i salentini rivelazione del campionato.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli fa visita al Lecce allo stadio Via del Mare, per la 7a giornata di Serie A. Gli azzurri, reduci dalla vittoria sull’Udinese, vogliono dare continuità per rimanere nelle zone alte. Di fronte un Lecce che finora ha stupito, totalizzando gli stessi punti dei campani.

Si preannuncia una gara combattuta, tra due squadre che prediligono il gioco offensivo. Il Napoli si affiderà al tridente formato da Osimhen, Kvaratskhelia e Politano. Il nigeriano stringe i denti e gioca nonostante le polemiche dei giorni scorsi. Il Lecce risponde con Strefezza e il montenegrino Krstovic in attacco.

A breve le formazioni ufficiali del match. I tifosi si preparano a vivere un pomeriggio di grande calcio, con due squadre che promettono spettacolo e occhio di riguardo per la classifica. Servirà la miglior versione del Napoli per espugnare il difficile campo salentino.

Segui la diretta con formazioni ufficiali, risultato aggiornato in tempo reale e commento live della sfida tra Lecce e Napoli, valida per la 7a giornata di Serie A.

SECONDO TEMPO

46′ Sostituzione NAPOLI: entra Osimhen esce Simeone.

PRIMO TEMPO

Giocata magnifica di Kavara, assist per Osimhen che di testa segna il gol del 2-0

Zielinski ha segnato almeno un gol e servito almeno un assist per la nona stagione di fila, dal 2015/16.

Il Napoli è avanti di un gol all’intervallo. Il risultato si sblocca al 16′, Ostigard di testa batte Falcone. Il Lecce si rende pericoloso con Krstovic e Pongracic. Occasione da rete anche per Simeone.

45′ + 2’Fine primo tempo: LECCE-NAPOLI 0-1! In gol Ostigard al 16′.

45′ + 1’Calcio di punizione battuto da Kvaratskhelia, conclusione a giro, il pallone sorvola la traversa.

45′ Punizione da posizione invitante per il Napoli, tocco di mano di Strefezza.

43′ Napoli pericoloso con Zielinski, tiro deviato, pallone non distante dalla porta.

42′ Anguissa fa tutto da solo e si inserisce centralmente, ma trova l’opposizione della difesa di casa.

40′ OCCASIONE NAPOLI! Simeona calcia da fuori area al termine di un’azione corale, pallone di poco a lato.

39′ Rafia mette al centro, Krstovic sfiora, si chiude la difesa del Napoli.

Pairetto sta ammonendo solo giocatori in maglia azzurra

33′ Ammonito KVARATSKHELIA per una lieve trattenuta su Rafia.

31′ OCCASIONE LECCE! Corner battuto corto, Strefezza serve Pongracic: il difensore da distanza ravvicinata non inquadra il bersaglio.

30′ Traversone di Gallo, Oliveira non rischia e concede un calcio d’angolo.

28′ Fraseggio del Napoli, Lindstrom non trova spazio sulla corsia di destra.

25′ OCCASIONE LECCE! Krstovic dal limite dell’area impegna Meret con un tiro angolato ma non potente.

23′ Colpo di testa debole di Natan sugli sviluppi di un corner, nessun problema per Falcone.

21′ Simeone innesca Lindstrom, fa buona guardia Gallo.

19′ Reazione del Lecce: lancio di Baschirotto, troppo lungo per Krstovic.

GOL NAPOLI, PUNIZIONE PENNELLATA DA ZIELINSKI E OSTIGARD INSACCA DI TESTA

11′ Dopo un batti e ribatti, Baschirotto non riesce a liberare e manda il pallone verso Lindstrøm; il suo tiro finisce alto sopra la traversa.

10′ – Partita chiusa al Via del Mare

Ancora nessuna occasione, con il Napoli che tiene il possesso senza però rendersi pericoloso.

6′ Fuorigioco. Alexis Blin(Lecce) prova il lancio lungo, ma Antonino Gallo e’ colto in fuorigioco.

3′ – Il Lecce parte fortissimo

Grande inizio dei giallorossi che pressano alto per provare a sbloccare subito il match.

15:00

1′ – Inizia la partita

Fischio d’inizio al Via del Mare per la sfida tra Lecce e Napoli.

FORMAZIONI LECCE-NAPOLI

LECCE – Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Rafia, Ramadani, Blin; Almqvist, Krstovic, Strefezza.

A disposizione: Brancolini, Samooja, Venuti, Dorgu, Touba, Oudin, Joan Gonzalez, Berisha, Listkowski, Corfitzen, Sansone, Burnete, Piccoli

NAPOLI – Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lindstrom, Simeone, Kvaratskhelia.

A disposizione: Contini, Idasiak, D’Avino, Mario Rui, Zanoli, Cajuste, Demme, Elmas, Gaetano, Osimhen, Politano, Raspadori, Zerbin

