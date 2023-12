Napoli-Cagliari, Lindtrom partirà dalla panchina ma accetta la scelta senza polemiche. Sorriso e pollice alzato sui social.

Jesper Lindstrom partirà ancora una volta dalla panchina per la sfida di Serie A tra Napoli e Cagliari. Il danese, arrivato in estate dal Eintracht Francoforte per 25 milioni di euro, non è riuscito a trovare spazio con la maglia azzurra.

Nonostante l’ennesima panchina, Lindstrom ha reagito con positività. Il calciatore ha infatti accettato la decisione di Walter Mazzarri senza discutere e ha incoraggiato i compagni di squadra in vista della gara.

La SSC Napoli ha pubblicato uno scatto su Twitter dove si nota il danese con sguardo sorridente mentre mostra il pollice destro in sù segno di “ok”. Lindstrom spera comunque di essere impiegato a gara in corso e di poter dare il suo contributo alla squadra.