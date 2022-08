Barcellona, Lewandowski rapina shock: rubato orologio da 75 mila euro: Accade di tutto

Rapina a Lewandowski nei pressi del centro sportivo del Barcellona, i ladri hanno portato via un orologio da 75 mila euro.

Comincia nel peggiore dei modi l’avventura di Robert Lewandowski al Barcellona, vittima di una rapina proprio davanti al centro sportivo.

RAPINA A LEWANDOWSKI

Il quotidiano spagnolo Sport ha ricostruito i momenti della rapina a Lewandowski: ” Il bomber polacco era al volante della propria auto quando due ladri gli hanno scippato un orologio dal valore di 75mila Euro.

Lewandoswski si è fermato ai cancelli del centro sportivo del Barcellona per firmare autografi. A un certo punto, i due ladri sono spuntati improvvisamente e hanno aperto la portiera della sua auto sfilando dal suo polso il prezioso cronografo.

Un gesto rapido e violento dopo il quale è accaduto di tutto: immediato l’intervento dei Mossos d’Esquadra, ossia la polizia catalana, che ha inseguito i ladri. La polizia è riuscita a recuperare il prezioso orologio abbandonato dai ladri durante la fuga sotto un albero. In un primo momento era stato proprio il calciatore ad inseguirli, salvo poi fermarsi per un impaccio con la sua auto“. Tanto spavento per Lewandowski era arrivato per allenarsi e godersi l’abbraccio dei suoi nuovi tifosi.

La rapina nei confronti del centravanti polacco si aggiunge al recente episodio che ha visto protagonista Frenkie de Jong all’arrivo alle strutture del club catalano: il calciatore olandese è stato insultato dai tifosi per la sua volontà di restare e non lasciare il club, aiutandolo economicamente e sgravandolo del suo ingaggio.